GUGLIONESI. Il territorio come risorsa: trasformare gli spazi “vuoti” in nuove opportunità per la comunità: un progetto di recupero e riuso temporaneo immobiliare per valorizzare il centro storico di Guglionesi. Oggi pomeriggio, a Palazzo Massa, un interessante dibattito sul tema del recupero del patrimonio immobiliare riveste una particolare importanza nel nostro Paese. In Italia, infatti, ci sono oltre 6 milioni di beni inutilizzati o sottoutilizzati tra abitazioni ed altre tipologie di immobili (aree industriali dismesse, scuole, caserme ecc.). Nei piccoli comuni (con meno di 5 mila abitanti), in particolare, un recente studio realizzato da Legambiente e Unioncamere, stima in circa 4,3 milioni le abitazioni occupate e in circa 2 milioni le abitazioni “vuote”.

Un patrimonio inutilizzato che invece di costituire un’opportunità di riuso abitativo, sociale, turistico ed imprenditoriale, spesso rappresenta elemento di degrado ambientale e sociale.

Il terremoto dell’agosto del 2018 ha, purtroppo, aggravato questo problema in quanto ha causato maggiori danni proprio alle abitazioni inutilizzate, e quindi prive della necessaria manutenzione, rendendole pericolose per la pubblica incolumità.

Recuperare e riutilizzare il tessuto urbano, inutilizzato, significa:

a) offrire ai residenti/turisti una migliore vivibilità ed una maggiore sicurezza verso eventi sismici sempre più frequenti nel nostro territorio;

b) dare un forte impulso al settore delle costruzioni e al suo vasto indotto che rappresenta, nonostante la crisi, un settore trainante per la nostra economia;

c) recuperare e dare “nuova centralità” ad immobili di particolare pregio e/o valore storico legati alla storia ed alla cultura dei “luoghi” e renderli nuovamente “disponibili” per iniziative imprenditoriali e/o sociali capaci di creare nuove opportunità di crescita sociale, culturale ed occupazionale particolarmente importanti per “trattenere o richiamare” giovani (e meno giovani).

Su questi temi, si terrà, a conclusione della manifestazione “Merry Christmas – il Natale a Guglionesi”, l’incontro di presentazione della proposta/progetto, “Vivi Guglionesi - trasformare gli spazi vuoti in nuove opportunità per la comunità”.

La proposta/progetto è incentrata sul recupero e riuso temporaneo di “Palazzo Leone” (sito in Guglionesi Corso Conte di Torino) da realizzare attraverso l’attivazione di un “Cantiere scuola” finalizzato alla “rigenerazione” del sito, alla formazione di nuove competenze professionali e alla creazione di nuove opportunità occupazionali nel settore.

Nel corso dell’incontro verrà illustrato il progetto, promosso dall’associazione Rete Iter, “La Grande bellezza” teso a: attivare una “piattaforma nazionale” capace di mappare, dal basso, il “vuoto disponibile” e favorire l’incontro tra “spazi inutilizzati e progetti di riuso”; promuovere una campagna nazionale per stimolare l’avvio di iniziative capaci di riempire con “idee, passioni, talenti” questo capitale inagito generando nuovi lavori e professioni per le nuove generazioni”.

A seguire verrà illustrato il progetto di recupero della vecchia Fornace di Ghiare (Comune di Berceto - PR) realizzato, attraverso lo strumento del “Cantiere scuola”, dall’associazione culturale “Manifattura Urbana”.

La presenza ed il contributo ai lavori da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, Vincenzo Niro, e del presidente della Scuola Edile Cpt Molise, Salvatore Venditti, rivestono una particolare importanza in ragione del loro ruolo chiave nell’attivazione del “Cantiere Scuola” che, nel favorire il recupero del sito, costituirà lo strumento per:

a) sperimentare, nelle attività, forme di alternanza scuola lavoro e percorsi di inclusione sociale;

b) costruire “reti di competenze” per orientare il percorso di recupero e riutilizzo del sito in sintonia con il suo valore storico e culturale e con i principi ispiratori del “Piano di recupero del centro storico di Guglionesi;

c) generare, con il riuso, percorsi virtuosi di sviluppo sociale ed economico e sperimentare, d’intesa con i partner progettuali, la creazioni di start up sociali e culturali capaci di cogliere le opportunità previste e di valorizzare le competenze locali;

d) delineare un “modello” di recupero/riutilizzo funzionale anche per altri “spazi inutilizzati” presenti nel centro storico di Guglionesi e in tanti piccoli comuni non solo molisani.

Ripartire quindi dal territorio per creare nuove opportunità di apprendimento, di lavoro e di impresa per favorire lo sviluppo locale.

Parteciperanno il sindaco Bellotti e l’assessore regionale Niro, oltre a una serie di esperti, professionisti ed esponenti del mondo associativo e di settore.