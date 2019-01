Termoli senza degrado: occorre avere un sogno

TERMOLI. Nel giorno del suo compleanno, che celebriamo a parte, concediamo – si fa per dire – un sogno al termolese emigrato a Milano Luigi De Gregorio. Accompagna la nostra battaglia contro il degrado attraverso suggerimenti e sostegno, da qui la sua voluntas.

«Personalmente volete ottenere qualcosa? Bene. Occorre che abbiate un sogno che lo contenga. Che sia inclusivo del vostro desiderio. Anche il degrado di Termoli lo si vince con un sogno. Ecco come.

La singola persona, un’associazione, un’azienda, una cittadina, un Paese danno il meglio di se stessi,se hanno un obiettivo da raggiungere, un sogno, una vision.

Questo assioma, sebbene per definizione non abbia bisogno di verifica, trova ad esempio conferma (purtroppo in negativo) se pensiamo all’Italia. Che non ha nessun quadro che rappresenti il suo futuro, che non ha mai avuto una classe politica dichiarante cosa vorrà essere il Paese tra venti anni. Ed infatti le conseguenze negative di una mancata progettazione del futuro sono sotto gli occhi di tutti.

L’alibi è che i problemi correnti sono così tanti e complessi che impegnano nel presente senza lasciare spazio per pensare a lunga gittata. Così a furia di rattoppi il vestito è sempre più decadente. Ed il futuro del Paese che è frutto di quello che facciamo oggi non può che essere mediocre o peggiore di quello attuale.

Non si tratta di essere pessimisti. Anche a livello individuale , riflettendoci , se avete avuto una pessima settimana ed in quella attuale le cose non sono migliorate, è molto probabile che la prossima sarà ugualmente negativa.

Voglio dire che l’inversione di rotta va ricercata,va programmata,va desiderata con una forza creativa e progettuale. Insomma nulla avviene per caso ed i colpi di fortuna esistono nei sogni di coloro che passivamente attendono la buona sorte.

Applichiamo quanto sopra ad una cittadina ed entriamo nel vivo concentrandoci su Termoli. Ci chiediamo: è immaginabile che tra venti anni possa diventare la perla dell’Adriatico o addirittura la cittadina marittima più bella d’Italia? (ricordiamo che negli ‘50 a ragione o a torto era considerata la perla del Molise)

Ricordando un aneddoto che si raccontava ai miei tempi liceali. La moglie di un noto professionista passava molte ore davanti allo specchio. E mentre faceva uso di creme miracolose lo supplicava specchio, specchio fammi più bella. Dopo un po’ di tempo convinta di esserlo diventata si rivolge al suo silenzioso interlocutore, ormai diventato santo, e chiede specchio ti chiedo non più bellezza, ma altezza.

E’ inutile dire che era alta un metro e cinquanta e tale è rimasta.

Quanto sopra ci vuole dire che se progettiamo di realizzare qualcosa non possiamo pensare all’impossibile. Non dobbiamo essere velleitari. Ma occorre avere dei punti reali, forti in partenza (e Termoli li ha) e da questi partire per sviluppare un sogno. Insomma occorre essere degli utopisti concreti. Un ossimoro sdoganato da tempo.

A quanto sopra cioè alla necessità di progettare con creatività il futuro della propria cittadina, l’obiezione più facile ed immediata che può essere fatta da parte di molti Termolesi è quella di dire invece di pensare a cose fantasiose ci accontenteremmo di vedere eliminate alcune brutture, alcuni sconci alcune cose indecorose dovutealla scarsa pulizia alla poca manutenzione, allo scarso senso civico . Ed hanno ragione.

Ma la nostra tesi è questa. Un sogno su ciò che Termoli vorrà essere ha, come condizione preliminare, l’eliminazione della non qualità che rappresenta la prima fase da realizzare, a prescindere dal tipo di sogno. Insomma non ci può essere la realizzazione di un sogno, senza che prima non ci sia l’eliminazione delle brutture.

Dunque abbiamo l’utile paradosso: il sogno, il bello da obiettivo diventa strumento per eliminare il Brutto. Diventa l’innesto o del circolo virtuoso sogno - eliminazione del brutto- realizzazione del bello, del sogno.

In sintesi. Sarebbe logico e pragmatico dire eliminiamo prima le cose che non vanno bene e poi realizziamo il Bello. Ma dobbiamo dire che molto spesso questo percorso non dà risultati soddisfacenti. Tanto vale applicare il triangolo: Definizione del Sogno -Eliminazione del Brutto - Realizzazione del Sogno.

Tra la via della ragione e quella della fantasia,quest’ultima è quella vincente. Perché il Sogno è motivante, è il motore dell’agire. Insomma il Sogno è necessario».