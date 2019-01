Fondazione “Giovanni Paolo II”, il vescovo benedirà l'apertura del nuovo centro a Termoli

TERMOLI. Con la Benedizione di Sua eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli Larino, lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 14, inizierà l’attività del nuovo Centro Medico Polispecialistico della Fondazione Giovanni Paolo II a Termoli in Corso Nazionale, 99.



Subito dopo la Cerimonia, gli specialisti si metteranno al lavoro per soddisfare le numerose richieste pervenute. Da quando si è diffusa la notizia, la popolazione ha manifestato grande interesse per il nuovo presidio della “Cattolica”. Tantissime persone hanno contattato la Fondazione per informazioni o per prenotare una visita, al punto che è stato necessario attivare una linea dedicata: 087572201.

Il Centro è espressione del connubio tra la Fondazione “Giovanni Paolo II” e la Fondazione Policlinico “GemellI” IRCSS di Roma. Professionisti di fama internazionale saranno a Termoli per offrire prestazioni sanitarie d’eccellenza.

Numerose le specialità cliniche presenti: Oncoematologia; Oncologia; Medicina del Dolore; Cardiologia; Chirurgia Vascolare; Pneumologia; Cardiochirurgia; Oncologia Senologica; Ginecologia; Chirurgia Generale ed Oncologica; Chirurgia Plastica; Endocrinologia; Medicina Fisica e Riabilitazione; Gastroenterologia; Otorinolaringoiatria; Medicina dello Sport; Dietologia e Nutrizione clinica; Diabetologia; Dagnostica ecografica; Geriatria; Urologia; Allergologia; Dermatologia; Ortopedia; Reumatologia ci sarà anche il Punto prelievi. Nelle prossime settimane ne verranno attivate altre.

Il Centro sarà un riferimento essenziale anche per l’ attività scientifica e di formazione: verranno promossi corsi per l’Educazione continua in Medicina (ECM) e progetti di ricerca. Particolare attenzione verrà dedicata alla solidarietà, sono già in programma diverse iniziative a favore degli ultimi, in coerenza con i valori che ispirano l’Istituzione sanitaria Cattolica.

Il Centro ha l'obiettivo di porsi come punto di riferimento territoriale, per una ampia gamma di attività sanitarie e si impegna per garantire e favorire la costante innovazione della medicina.