TERMOLI. Ne arrivano copiose di testimonianze positive sull’operato del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, l’ultima, accorata, quella della signora Giovanna Carchia, che entra nel merito anche dello stillicidio di critiche.

«Leggo ogni giorno con molto dispiacere critiche e pensieri negativi sull’ospedale di Termoli e in particolar modo del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Non ho partorito da poco la mia prima bimba, ha 3 anni e mezzo e la mia seconda bimba 2 anni ma mai e poi mai sono pentita di averle fatte nascere lì.. Avendo un problema al cuore tutto scoperto durante la gravidanza. Lo staff dei medici mi hanno fatto sottoporre a tutti i controlli necessari e insieme si è deciso per non creare problemi a me e alla bambina per un taglio cesareo. La degenza è stata favolosa, le ostetriche meravigliose, con i loro consigli anche sull’allattamento… 6 mesi fa ha partorito mia sorella e ho trovato il reparto ancora più cambiato, ancora più pulito con una disponibilità unica… Non toccateci questo reparto, non mandateci altrove a partorire… donne e future mamme non seguite la massa, non seguite la moda… Sarà solo grazie a noi e con le nostre forze a far sì che questo splendido reparto resterà aperto… Un grazie speciale va al dottor Molinari e a tutto il suo staff…»