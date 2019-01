Provate a dire e poi a scrivere processione in dialetto termolese

TERMOLI. Provate a dire e poi scrivere processione in dialetto termolese. Non tutti, ma molti sbagliano sulla pronuncia o sulla scrittura. Perché? Esso, sconfitto dall’Italiano attraverso la scuola e poi mediante la televisione (dopo il 1954), è nella fase di moribondo, se pur in tempi lunghi. E molti giovani non lo conoscono perché i padri lo hanno trasmesso male o per nulla. E perché il Termolese è un dialetto difficile per due motivi: odia le vocali e non ha regole generali.

Lo avete già verificato qualche istante fa con processione e riprovate ora con rubinetto.

processione pronuncia pr-c-ssio-n (in una sola sillaba si lascia accompagnare dalla vocale)

rubinetto pronunciar u-bi-ne-tt (utilizza ben 3 vocali)

Entrambe sono l’esempio di due parole con quattro sillabe. Nella prima lui (il nostro caro dialetto) utilizza una sola vocale,nella seconda parola ne utilizza ben tre rispetto alle quattro della lingua italiana

Insomma il dialetto termolese è anche un anarchico, è un indisciplinato, fa quello che gli pare, non vuole regole, non si lascia imprigionare in leggi. Forse per questo lo amiamo. Abbiamo sposato l’Italiano per necessità e per convenienza, ma il grande amore rimane lui.

Qualcuno potrebbe obiettare che la sua parsimonia con le vocali,dimostrata nell’esempio con quattro sillabe (in particolare nell’esempio della processione) sia dovuta alla sua volontà di farci guadagnare tempo nel pronunciare le parole lunghe. Ma non è vero.

La tesi (il dialetto termolese fa un uso parsimonioso delle vocali) è sotto gli occhi e l’udito di tutti. Ed ognuno ne può fare in proprio la verifica (purché sia termolese doc ossia nato a Termoli e con genitori termolesi), anche attraverso parole con tre sole sillabe:

albero pronuncia al-b-r (il nostro caro dialetto si è divorato la e.E la o )

tavolo pronuncia ta-v-l (il nostro caro dialetto si è divorato le due o )

Panfilo pronuncia Pan-f-l (il nostro caro dialetto si è divorato la i e la o )

Ma da quanto sopra non si può trarre una regola generale che dica “per le parole con 3 sillabe il dialetto termolese mangia due vocali” per il semplice fatto che non è vero sempre. Ed infatti qui di seguito abbiamo due esempi nei quali mangia una sola vocale e ne lascia generosamente in vita due

discesa pronuncia di-sce-s(il nostro dialetto è magnanimo: lascia in vita 2 vocali su 3)

cartone pronuncia car-to-n(il nostro dialetto è magnanimo: lascia in vita 2 vocali su 3)

Quindi confermiamo la doppia tesi: il nostro caro dialetto è avaro di vocali ed anarchico delle regole.

Conclusioni.

a) Ogni parola ha la sua pronuncia particolare senza seguire regole generali. E la puoi pronunciare correttamente solo se ti è stata tramandatacorrettamente.

b) Il dialetto termolese non è facile. Ma per noi Termolesi doc il dialetto termolese è bellissimo.

(U’ ViNTSC-u-SCil vento soffia ,ma non vi sembra di sentire già dalla pronuncia il rumore del vento?)

c) L’interesse per un dialetto che muore è giustificato se lo si pensa come ad un parente od un amico che ci sta lasciando dopo averci accompagnato per una vita. Ed il suo suono ti rimane nelle orecchie e nel cervello.

Un esempio. Come dimenticare le madri che al proprio figlio piccolissimo allontanatosi troppo dalle vesti materne gridavano ann haec corrispondente all’italiano vieni qua e per gli anglofili come here? Un secondo esempio sim iut a madonna a ‘llung corrispondente all’italiano siamo andati alla Madonna lunga E così di seguito migliaia di esempi. (da Per la salvezza del dialetto del 16 Settembre 2018)

d) per onorare il dialetto Termolese, compagno della quotidianità della nostra vita e delle tante generazioni di Termolesi (per secoli) abbiamo l’onere ed il dovere di tramandarlo.

Su questo ultimo punto alla prossima occasione sarà presentato un ventaglio di proposte e di modalità attraverso le quali il dialetto Termolese al pari di un patrimonio vivo potrà essere lasciato ai nostri posteri.