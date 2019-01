TERMOLI. In tanti paesi, soprattutto dell'Italia centrale e meridionale, il 5 gennaio, vigilia della festa dell'Epifania, è di tradizione andare in giro per le vie del paese o della città a cantare il canto tradizionale della "Pasquetta".

Qualcuno si chiede perché si chiama canto della Pasquetta.

Il fatto si spiega affermando che la parola Pasqua significa grande festa e se la Pasqua di resurrezione è la più grande, le altre come l'Epifania pur essendo feste importanti sono minori al confronto e quindi si chiama Pasquetta.

Altri affermano che la liturgia religiosa dell'Epifania introduce dopo il Natale, verso la Pasqua.

Fatto sta che in Molise questa tradizione del canto cosiddetto della Pasquetta viene cantato in diverse località e anche Termoli non è da meno; negli scorsi anni erano diversi gruppi a cantarla per le vie della città, quest'anno per via del maltempo abbiamo avuto un solo gruppo, il più nuovo, di recente formazione, "Il Gruppo Folk Tradizioni amiche", che ieri sera si è esibito alle 19 presso la parrocchia Gesù Crocifisso e alle 20, 45 alla Madonna delle Grazie.

Noi li abbiamo seguiti in questo loro recital di canti tradizionali natalizi in alcuni casi ri-arrangiati e anche di altre regioni italiane come la Pastorella ligure in onore e memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Un mini concerto molto apprezzato con la chiesa gremita di fedeli che avevano appena assistito alla santa messa.

Esibizione apprezzatissima e anche il parroco Don Elio seduto in prima fila ha cantato in più occasioni assieme al gruppo e ai fedeli presenti.