TERMOLI. Una piazza Monumento affollatissima per la festa della Befana, che è tornata anche quest'anno, 6 gennaio alle ore 12.00, per regalare sorrisi a grandi e bambini, che sono rimasti col naso all'insù e col fiato sospeso e hanno seguito l’evoluzione della Befana, scesa con l’autoscala dei Vigili del Fuoco dall’altezza di diversi metri, imbracata su una finestra dell’edificio scolastico Principe di Piemonte. Adulti e bambini si sono simpaticamente "azzuffati" sia per le caramelle che per un selfie con la simpatica vecchietta.

Un momento di divertimento e aggregazione, che ha saputo rinnovare una tradizione gioiosa, nonostante il freddo pungente della mattinata odierna.

L’evento, organizzato dal Comune di Termoli e dai Vigili del Fuoco con la loro imponente autoscala, ha visto la partecipazione del Lions Club Tifernus e la Misericordia. Presenti anche quest'anno il sindaco Angelo Sbrocca, il vicesindaco Maria Chimisso e Il comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli Aldo Ciccone.