TERMOLI. Si è conclusa la 20esima edizione della Mostra dei Presepi Artistici al Castello Svevo "Il Presepio", organizzata dall'Associazione Amici del Borgo Vecchio.

40 presepi di cui 36 in concorso, un'edizione che come testimonia il tempo è sempre cresciuta di partecipazione ma soprattutto di qualità per quanto riguarda le opere presepiali in concorso, quest'anno la mostra è stata penalizzata per via del maltempo che ha costretto in due sere addirittura la non apertura della stessa mostra perché era davvero impossibile sia per il freddo che per il vento raggiungere il castello per andare a visitare l'esposizione.

Anche quest'anno il lavoro della giuria di esperti per motivare e giudicare i meritevoli del premio in argento rappresentante la natività, creata per l'evento dell'orafo di respiro nazionale GiovanniRaspini, è stato davvero molto intenso e duro.

Alla fine tutti i concorrenti sono stati comunque premiati con un diploma di merito, soprattutto per aver presentato come dicevamo opere davvero degne.

Ma alla fine ecco chi ha conquistato la 20esima edizione della mostra:

Per la giuria popolare ha vinto Silvio Marroni di Termoli, con il presepio numero 39 e 1065 voti, mentre al primo posto per la giuria di esperti ha ricevuto la palma del miglior presepio la ragazza di Santa Croce di Magliano Antonella Ricci, che invece per la giuria popolare ha preso 85 voti.

Presenti alla premiazione anche la vice sindaca Maricetta Chimisso e il consigliere Giovani Di Tella.

Con il presidente Salvatore Marinucci abbiamo fatto un breve bilancio della 20esima edizione e facendoci strappare una piccola promessa che la paventata volontà di finire con quest'anno con la mostra come associazione venga accantonata.