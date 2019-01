Revocato definitivamente il divieto di circolazione dei mezzi pesanti

CAMPOBASSO. In considerazione dell'attenuazione, allo stato attuale, delle condizioni meteorologiche avverse e a seguito di valutazione in seno al Comitato Operativo per la Viabilità istituito presso questa Prefettura, è stata disposta, con provvedimento in data odierna, la revoca del divieto di circolazione sull'intera rete stradale della Provincia di Campobasso per i veicoli di portata superiore a 7,5 t. a pieno carico, adibiti al trasporto di cose, a partire dalle ore 22.01 di oggi 6 gennaio.

In caso di nuovo peggioramento delle condizioni climatiche il predetto divieto potrebbe essere ripristinato.

Si raccomanda, comunque, attesa la possibile formazione di strati di ghiaccio in conseguenza delle basse temperature, a tutti gli automobilisti e, in particolare, ai conducenti dei mezzi pesanti, di usare la massima prudenza rispettando tutte le norme del codice della strada, munendosi di idonei dispositivi antineve.