TERMOLI. Senza alcun filtro o censura, e sempre spontaneamente, riportiamo una lettera che ci è pervenuta dalla signora Alessia Arielli, riguardo l'esperienza avuta al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

«Salve, sono una neo mamma termolese e scrivo questa lettera per riportare la mia esperienza personale per quanto riguarda il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Termoli che purtroppo è a rischio chiusura. Il 24 settembre scorso è nata da parto naturale le mia prima figlia, e vorrei ringraziare per la loro dolcezza, gentilezza, ma soprattutto professionalità le due ostetriche che mi hanno seguita durante il travaglio Annarita ed Elvira, ed in particolare Elvira che ha fatto nascere la mia bimba. Un grazie va anche a tutto il personale del reparto, in cui mi sono trovata benissimo. Non nascondo che a inizio gravidanza ero molto scettica sul voler partorire a Termoli, ma poi ho cambiato idea, anche grazie al corso pre-parto (che consiglio vivamente) che ho fatto con due bravissime ostetriche, Luisa e Carmela. E sono contenta di aver cambiato idea, perché la mia esperienza è stata positiva. Se dovessi partorire nuovamente, non avrei dubbi su quale struttura scegliere, e mi auguro che il reparto non chiuda».