«Ho prenotato da 4 settimane il ritiro degli sfalci, prelevato solo qualche sacco»

TERMOLI. Più spine che rose nel debutto della Rieco Sud a Termoli, anche se pesa e non poco l’eredità del servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata porta a porta ricevuta dalla Teramo Ambiente.

Stavolta, a lagnarsi, è l’esponente leghista Anacleto Monti, che da storico residente del quartiere colle della Torre, rivendica un’opera puntuale anche a Termoli Nord.

«Oggi voglio parlarvi della Rieco, la nuova azienda che ritira i rifiuti organici l’11 di dicembre dovevano passare per il ritiro di sacchi con sfalci di erbaccia, solo oggi ne sono stati rimossi alcuni, ma altri giacciono sul selciato.

Ci si è premurati di telefonare alla Rieco per mettere a conoscenza di questo problema e la risposta della signorina è stata quella che si stavano organizzando, io penso che quando da un’azienda si passa un'altra il lavoro deve continuare, la raccolta deve continuare, allora non si dice ai cittadini di mettere fuori i sacchi perché domani mattina passa il ritiro, secondo il mio punto di vista quando è stato fatto il passaggio da un vecchio al nuovo gestore, l'organizzazione doveva essere già pronta anche per questo tipo di incombenze.

Ora ci troviamo di fronte a queste problematiche con sacchi bruciati oppure sparsi per le strade, se si parte così la raccolta differenziata parte male.

Io non voglio entrare in merito all'appalto però quantomeno il sindaco doveva essere messo a conoscenza che la raccolta doveva partire con tutta la sua efficienza, secondo me il sindaco sapeva ma non è intervenuto per accelerare i tempi di raccolta, mi auguro che in seguito e al più presto si possa regolare la raccolta con tutti i suoi passaggi.

Infine, tutte le vie della città sono state nominate per la consegna dei mastelli della raccolta differenziata, tranne, come al solito, le contrade di Termoli Nord, che non ancora sono nelle liste per il ritiro dei cestelli e fino a quando non ci sono le indicazioni non si possono nemmeno prenotare.

Forse per il mese di aprile ci saranno consegnati».

Ma la critica di Monti, si sposta anche su altro, parliamo degli ambienti leghisti, ufficiali e ufficiosi, che hanno voluto essere presenti all’apertura della campagna elettorale abruzzese, in occasione della convention col vicepremier Matteo Salvini.

Come dirigente del Basso Molise Monti si esprime così: «Io penso che non c'è bisogno di andare in Abruzzo e fare le passerelle quando a Termoli ci sono i veri problemi che devono essere affrontati. La passeggiata in Abruzzo l'ho fatta anch'io senza mettermi in mostra come fa qualcuno, tanto ai termolesi non importa se uno va in Abruzzo a vedere i problemi degli abruzzesi ma sicuramente qualcuno non è andato lì per Salvini o per risolvere i problemi di Termoli ma bensì per risolvere i propri problemi per quanto riguarda la nuova formazione di giunta che sì andrà a formare alla Regione Molise».