Strade di lottizzazione: assegnati i lavori per via Udine e le altre

TERMOLI. Strade di lottizzazione, nuntio vobis gaudium magnum habemus papam: dal comitato di via Udine «Siamo lieti di comunicare a tutti coloro che continuano a seguire il Comitato di Via Udine e Dintorni che le buste contenenti le offerte riguardanti la gara d’appalto della messa in sicurezza delle strade di lottizzazione del Comune di Termoli sono state aperte oggi, 7 gennaio 2019. Il dovere di cronaca ci impone di rendervi partecipi della cosa e, sopratutto, di farvi sapere quale sia la ditta risultata vincitrice. La gara è stata vinta dall’Ati (Associazione Temporanea di Imprese) tra “VENDITTI COSTRUZIONI SRL” e “C.S.E. srl”, con sede in Vinchiaturo.

Ci sarà da attendere che il disbrigo delle pratiche burocratiche di rito previste dalla Legge sia perfezionato con la presentazione di tutti i documenti richiesti, per poter finalmente giungere al materiale affido dei lavori. Contiamo nella possibilità che si possa recuperare un minimo di tempo sulle solite lungaggini burocratiche ed arrivare al più presto alla cantierizzazione dell’intervento, anche se per questo incrociamo le dita. Ci sentiamo di fare un plauso all’amministrazione che sta tenendo fede a quanto precedentemente anticipatoci, dimostrando la volontà di concretizzare la risoluzione delle note situazioni di degrado urbano effettivamente non più sostenibili e non degne di una cittadina a vocazione turistica.

Noi del Comitato di Via Udine infatti credevamo che il “ritardo” della Regione Molise nell’erogazione dei fondi di cofinanziamento previsti per la realizzazione dell’intervento (ritardo dovuto anche al cambio della dirigenza politica a seguito delle ultime elezioni regionali) potesse determinare l’impossibilità dell’indizione della gara d’appalto da parte del Comune di Termoli. E invece l’amministrazione comunale ha realizzato una variazione di bilancio ad hoc proprio per poter finanziare in anticipazione l’opera e dar seguito all’appalto. Come dire: superato lo scoglio maggiore, contiamo quindi che la nave raggiunga a questo punto un porto sicuro, concretizzando anche la parte che appare più abbordabile, ma che rappresenterebbe per noi cittadini la certezza che attendiamo da anni: la consegna e l’avvio dei lavori di messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, quei lavori che avranno il compito di restituire la dignità perduta dei nostri quartieri».