Autonomia regionale differenziata: l'oggetto misterioso

LARINO. In àmbito locale ne ha parlato ufficialmente soltanto il sen. Ulisse Di Giacomo che ha scritto di autonomia regionale differenziata annotando, senza perìfrasi, che la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna valgono – da sole - il 40% del Pil nazionale e il 55% dell’’export’ italiano. Ciò posto, “diventa auspicabile che il Governo Toma assuma iniziative per evitare di trovarsi isolato e per non rischiare l’estinzione del Molise per l’assenza di un suo peso politico. Purtroppo – ha dovuto ammettere - non c’è stato alcun segno di preoccupazione per il problema, a parte le esternazioni dei due Presidenti di Provincia”. Il Molise, ha continuato il senatore, è la Regione con il peggiore differenziale fiscale. Di qui la necessità di indirizzarsi oltre-confine per stipulare accordi con enti sovraordinati più grandi e più forti quali le Marche e l’Abruzzo o la Puglia e la Basilicata. In àmbito nazionale, i segnali - dall'interno dell’M5s - non propendono per l'autonomia regionale differenziata; e si moltiplicano critiche, opposizioni, allarmi lanciati da molti esponenti politici del Sud. Nella sostanza le Regioni che chiedono maggiore autonomia puntano a ricavarne finanziamenti ulteriori. Cosicché, se nei primi anni lo Stato elargirebbe, teoricamente, fondi sulla base della spesa storica, dopo un quinquennio la distribuzione potrebbe mutare ed una cospicua fetta delle imposte versate in Lombardia, in Veneto od in Emilia-Romagna resterebbe nei territori di provenienza, facendo calare la quota disponibile per il Mezzogiorno. I leghisti negano tale evenienza e parlano di rispetto della spesa storica, propugnando la concessione di un’autonomia diversa alle Regioni meridionali. I parlamentari grillini nicchiano, soprattutto perché - sotto Roma - hanno sfiorato la maggioranza assoluta. Per ora hanno rinviato al mese di febbraio la questione, rimanendo dell’idea che l'autonomia debba comunque marciare nell'ottica di un'Italia solidale.



Ma mentre nel Molise, sembrerebbero altre le questioni dibattute (tipo l’improvvisa defenestrazione degli Assessori da parte del Presidente Toma), in Campania si ritiene che la rimodulazione degli equilibri istituzionali del nostro Paese non possa essere affidata ad un accordo ristretto tra il Ministro alle Autonomie e pochi altri “Governatori”, perché - in uno Stato unito - cambiamenti del genere richiedono condivisioni assolute. E su di una determinazione del genere sono già d’accordo Vincenzo De Luca (Campania), i parlamentari di Forza Italia, Giorgia Meloni (Fd’I), i 4 candidati alla Segreteria regionale Pd. Gli esponenti grillini (comunali e regionali) non nascondono le loro preoccupazioni per quanto potrebbe accadere; e Paola Nugnes dice:«Se Giorgetti sostiene che, ove non passi la riforma dell'autonomia, cade il Governo, io dico che - se questa passa – cade l’Italia intera». Analogamente l'on. De Falco, uno dei recenti espulsi dai 5s. L’oggetto del contendere rimane rappresentato soprattutto dal gettito fiscale (e si tratta dei 50 miliardi che vengono raccolti, attraverso le imposte, in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna che, consegnati allo Stato, si trasferiscono per 20 miliardi in Campania, Sicilia e Calabria).

Qualche inatteso ‘assist’ arriva anche dal Nord. Marco Gay (già Presidente nazionale dei giovani industriali e Presidente di Anitec-Assinform, associazione confindustriale che raggruppa le imprese del settore digitale ed informatico) ritiene che non abbia senso “parlare di un'Italia ancora più divisa quando il vero obiettivo era - e rimane - un'Europa sempre più unita. La Nazione deve crescere insieme, senza che siano frapposti steccati di alcun genere”. E Roberto Esposito, docente di Filosofia teoretica della Scuola superiore ‘Normale’ di Pisa:«Ciò che passa in questo provvedimento, sotto la maschera delle autonomie rafforzate, è ben più che una divisione di competenze. Neanche nella fase in cui la Lega chiedeva la secessione si era mai arrivati a sabotare in questo modo le prerogative dello Stato per affidarle a singole Regioni, trasformate in questo modo in piccoli organismi statali».

Claudio de Luca