Ancora una tartaruga spiaggiata, ecco come vanno trattate

TERMOLI. Le segnalazioni sugli esemplari di tartarughe marine, soprattutto della specie Caretta Caretta, le più presenti nelle acque italiane, ormai non si contano più. Di recente, ci sono spot televisivi che invitano addirittura ad adottarne una.

Ogni anno vengono catturati accidentalmente dai pescatori circa 200mila esemplari di tartarughe marine e moltissimi di questi antichi rettili marini muoiono a causa della plastica e dei rifiuti ingeriti, tanti altri per traumi causati dal traffico nautico. I nidi sulle spiagge possono essere travolti dai trattori spazza spiaggia e i piccoli appena nati, disturbati da luci e rumori molesti, possono perdere l’orientamento e non raggiungere il mare.

L’ultimi avvistamento risale a questa mattina e stavolta sul litorale Nord di Termoli.

Come si evince dalla sezione apposita del Ministero dell’Ambiente, «Le acque territoriali italiane sono interessate dalla presenza di tre specie di tartarughe marine, la tartaruga verde (Chelonia mydas) e la tartaruga liuto (Dermochelys coriacea), segnalate sporadicamente, e la tartaruga caretta (Caretta caretta) presente con una popolazione più consistente e siti di nidificazione accertati su tratti costieri dell’Italia meridionale e insulare. Tutte e tre sono specie particolarmente protette:

Convenzione di Washington: Appendice I.

Convenzione di Barcellona

Convenzione di Berna: Allegato II, Art.6.

Convenzione di Bonn: Allegati I (D. coriacea) e II (tutte e tre le specie).

Direttiva "Habitat" 92/43/CEE: Allegati II (C. caretta) e IV (tutte e tre le specie). (da rete natura)

Per la tutela e la conservazione di queste specie la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) ha promosso iniziative di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo. In particolare, in merito ai numerosi centri di recupero per le tartarughe marine presenti sul territorio italiano, la DPNM ha invitato le Regioni a coordinare tali realtà, con le modalità ritenute più opportune, al fine di ottimizzare le risorse e renderne maggiormente efficace l’operato. A tutt’oggi molte Regioni hanno istituito degli appositi coordinamenti regionali in materia.

Inoltre, grazie al lavoro sinergico di Istituzioni, Istituti di ricerca e Associazioni, nel 2007 sono state redatte le "Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici" con l’obiettivo di indicare e uniformare metodi e strutture implicati nelle attività di soccorso e ricerca riguardanti le tartarughe marine.