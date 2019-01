TERMOLI. L’attesa di tutti era per il primo giorno di scuola e per di più, lunedì 7 gennaio, è stata pure una giornata piovosa.

Parliamo della nuova viabilità su piazza Garibaldi, via IV novembre, via Dante, via Duca degli Abruzzi e corso Umberto. Perimetro che da sabato pomeriggio del 22 dicembre scorso ha cambiato radicalmente direzioni e abitudini, con l’apertura del by-pass a doppio senso di marcia da e per la Madonnina e con la chiusura di corso Umberto per l’insediamento dell’isola pedonale.

Il riscontro, o meglio il banco di prova non ha prodotto un vero caos, come era nei timori alla vigilia.

Forse meno addirittura di quanto accadesse con la vecchia viabilità.