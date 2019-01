Prorogati di un mese i 10 Vigili «invernali»

TERMOLI. Vigili urbani a termine in servizio per un altro mese, da oggi all'8 febbraio. Una conferma per i 10 agenti che già operarono nell'estate scorsa, da agosto e fino ai primi di ottobre e che hanno coperto anche tutto il periodo delle festività natalizie.

La delibera di Giunta comunale n. 282 del 30/11/2018 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, per l'annualità 2019, ha previsto l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 agenti di Polizia municipale stante la carenza di tale figura professionale, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi istituzionali.

Una boccata d’ossigeno per il comando dei Vigili urbani, alle prese anche con l’entrata in vigore della nuova viabilità nel centro della città di Termoli.