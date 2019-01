Conclusi i lavori al depuratore del Sinarca

TERMOLI. Conclusi i lavori al nuovo depuratore del Sinarca, che venne cominciato dalla Dondi Spa nel 2007, salvo poi subire una impasse per vicende societarie chiuse con rescissione contrattuale. La realizzazione aveva come obiettivo la risoluzione delle criticità del sistema idrico integrato cittadino ed in particolare modo, l’alleggerimento del carico di acque reflue confluenti al depuratore del porto, impianto caratterizzato da un considerevole degrado e da una notevole riduzione delle capacità di depurazione. Dopo sette anni dalla stipula del contratto, da un attento esame dello stato dell’intervento si constatavano numerose carenze che hanno implicato dapprima la sostituzione della direzione dei lavori e dopo numerosi solleciti, rimasti inevasi, rivolti all’impresa esecutrice per garantire il completamento delle opere contrattualizzate, con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 dell’08.07.2016 è stata disposta la risoluzione del contratto con la ditta Costruzioni Dondi S.p.A. e l’esecuzione dei lavori in danno della stessa, demandando alla struttura tecnica di gestione del contratto, l’adozione dei provvedimenti necessari alla esecuzione urgente delle opere terminali e necessarie per l’attivazione del nuovo depuratore di contrada Sinarca.

Il progressivo appesantimento della situazione del sistema fognario comunale, caratterizzato principalmente da afflussi di reflui al fatiscente impianto di depurazione del porto, ha spinto il gestore del servizio idrico integrato a rimarcare che i livelli raggiunti erano diventati tali da non consentire la corretta depurazione degli stessi reflui, con potenziali rischi di natura igienico-sanitaria. L’entrata in funzione del nuovo depuratore Sinarca avrebbe potuto comportare una diminuzione significativa degli afflussi dei reflui al depuratore del porto, con la contestuale riduzione dei potenziali rischi igienico sanitari. Nel maggio 2017 è stata incaricata la ditta Maroscia S.r.l. di Montenero di Bisaccia di avviare gli interventi urgenti finalizzati alla messa in esercizio dell’impianto di depurazione di contrada Sinarca. Lo scorso 12 dicembre si è tenuta una riunione operativa nell’ambito della quale il rappresentate di Crea Gestioni S.r.l. ha comunicato il corretto funzionamento della stazione di sollevamento Torretta Saracena che consente l’invio di reflui al depuratore Sinarca attraverso la condotta premente realizzata dalla ditta Maroscia S.r.l.; quindi, gli interventi urgenti eseguiti e finalizzati all’attivazione del nuovo depuratore di contrada Sinarca possono essere considerati regolarmente ultimati.