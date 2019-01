Rinnovate le cariche sociali alla Pro loco

TERMOLI. Il presidente della Pro loco Termoli Luciano Calignano è stato confermato nel suo storico incarico, che l’ha visto anche fondatore, nell’ambito dell’assemblea annuale di rinnovo delle cariche elettive, che ha avuto luogo lo scorso 5 gennaio, presso la sede legale della Pro Loco di Termoli.

Il risultato conferma quanta fiducia ha acquisito in questi anni il presidente Luciano Calignano il quale su 200 aventi diritto, 155 votanti, ha visto in 55 sostenere il presidente uscente, riconfermandolo.

Due vicepresidenti: Antonio Picchione e Lucia Micozzi;

Segretario: Carmine Cilli;

Segretario e Tesoriere: Franco Del Borrello;

Consiglieri: Katia Piccirillo Caponigro e Vincenzo Pangia;

Revisori dei Conti

Presidente: Antonio Selvaggio

Revisori

Teresa Fusco;

Saverio Pacucci;

Quota Rosa Rispettata.

«Ci siamo - ha commentato il Presidente, e andiamo avanti e, se a qualcuno la Pro loco o il Presidente dà fastidio, sono affari suoi, noie tutti gli amici della Pro loco e vi assicuro che sono in tanti, continueremo per la nostra strada, come abbiamo fatto fino ad adesso, i numeri ci sono, i consensi anche. Non possiamo fare altro che migliorarci per una Termoli turisticamente parlando, migliore e ospitale, senza tralasciare i comuni limitrofi, dove possiamo esseri utili, ci siamo. Ricordando sempre i nostri limiti, cioè, siamo e rimarremo sempre, una associazione di volontariato No Profit e di Promozione Sociale, senza alcuna pretesa. Nonostante questo, grazie alla nostra linea guida: l’Unpli, “Unione Nazionale Pro Loco d’Italia”, la quale ci prepara e ci guida su tutte le nostre attività. Auguro un buon lavoro a tutti i volontari della Pro loco».