Sport: strumento di educazione, l'incontro con l'ex bandiera rossoblu Parpiglia

GUGLIONESI. Nell'ambito della rassegna cinematografica "L'Italia che non si vede", appuntamento dedicato allo sport con il film "Un giorno all'improvviso".

Occasione per riflettere sui valori dello sport, nelle sue varie discipline. "Ogni movimento sportivo - ha sottolineato il responsabile Arci di Guglionesi, Giorgio Gagliardi - è uno straordinario strumento di educazione, e il ruolo dei volontariati sportivi è fondamentale nella crescita sana dei nostri ragazzi, in ogni comunità".

Ospite d'onore Carmelo Parpiglia, ex calciatore professionista, con oltre 400 partite in carriera (ha militato nel Campobasso [in serie B], Lecce, Empoli, Avellino, Empoli e Reggina).

«Sono contento di essere presente qui a Guglionesi - ha detto Carmelo Parpiglia ai giovani calciatori del Guglionesi presenti nella sala proiezioni di Palazzo Massa - in un giornata dedicata allo sport. Lo sport mi ha fatto crescere tantissimo, e mi ha dato tutto nella vita: professione, impegno poi istituzionale, una bella famiglia. Non tutti possono diventare dei campioni, ed ogni talento nello sport va abbinato allo studio, dove riscoprire se stessi nella vita. Studiare e fare sport, per vincere nella vita, augurandovi di arrivare a centrare il sogno della vostra vita. Quando praticate una qualunque disciplina sportiva rispettate i ruoli e soprattutto gli insegnamenti dei vostri allenatori». Occasione anche per ricordare la storica vittoria in Coppa Italia dilettanti del Guglionesi, nel 2006, trofeo esposto durante la proiezione del film, alla presenza di una delegazione della dirigenza del Real Guglionesi. «La storia si ripete - ha detto l'assessore allo sport del Comune di Guglionesi, Pino Aristotile - ero presente alla finale neroverde, da tifoso e da rappresentante delle istituzioni municipali.

Come Amministrazione comunale puntiamo molto sullo sport: abbiamo concorso ad un finanziamento pubblico di 563mila euro per le strutture sportive, pensando ad altre discipline sportive oltre il calcio. Intendiamo completare il palasport, e cercheremo di realizzare una tensostruttura per la copertura della palestra annessa all'edificio scolastico di piazza Indipendenza. Concludo ricordando ai ragazzi tre parole per la pratica dello sport: rispetto, disciplina e sacrificio». In collegamento la squadra di calcio "Nelson Mandela" di Isernia, con la quale si svolgerà a Guglionesi prossimamente un'amichevole, con i neroverdi di Eccellenza molisana. In collegamento via Skype anche il bomber Leo Martinez dall'Argentina, il fantasista che siglò la rete vincente su rigore della finalissima di Coppa Italia del 2006. Dall'Arci di Guglionesi arriva anche la proposta all'Amministrazione comunale di istituire una giornata dello sport a Guglionesi. In passato, con l'impegno del consigliere delegato allo sport Leonardo Villani, si avviò l'iniziativa comunale, che non ebbe tuttavia un seguito costante. L'Amministrazione comunale guidata da Mario Bellotti intende accogliere la proposta dell'Arci nell'ambito anche delle iniziative della notte bianca di Guglionesi.