Immondizia in via delle Tamerici, «se non si differenzia, non si ritira»

TERMOLI. Via delle Tamerici 42-44: residenti in subbuglio per l’accumulo di immondizia intorno ai contenitori della raccolta differenziata.

Una prima segnalazione era stata fatta nelle more delle festività natalizie, ma proprio per il periodo particolare e anche la gestione iniziata da poche settimane, si aspettavano giorni migliori.

Ma questi giorni non sono arrivati e oggi, mercoledì 9 gennaio, la zona è sommersa dai rifiuti e dalla sporcizia, come riferiscono loro stessi.

«La Rieco ci aveva assicurato che la gestione sarebbe stata diversa dalla Teramo Ambiente e che avrebbero avuto un occhio di riguardo per questa zona tanto trascurata, ed è vero sono diversi: sono peggio degli altri. Il problema è che i bidoni sono del tutto insufficienti per 28 famiglie. Promettono di portarcene altri ma non lo fanno...»

Prima di sparare a zero abbiamo chiesto lumi e ci è stato risposto, anche se non in modo ufficiale, ma nella sostanza, «La raccolta in via delle Tamerici è regolare, il problema è che il rifiuto è mischiato, non si fa la differenziata, per cui il secco è in eccedenza».

Per quanto attiene ai contenitori mancanti, si invita a fare una richiesta ufficiale attraverso gli amministratori di condominio.

Insomma, rifiuto mischiato, rifiuto stoccato. Ma non crediamo che nemmeno questa possa essere la via d’uscita. Se tutti differenziassero male o non lo facessero affatto, che accadrebbe? Avremmo montagne di spazzatura per la città?

Crediamo, invece, che i rifiuti andrebbero comunque ritirati e laddove si ravvisassero violazioni sul conferimento, gli operatori e i coordinatori dovrebbero segnalarlo per la sanzione eventuale.