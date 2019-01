Dieci studenti del Majorana con l'Erasmus + a Malta

TERMOLI. La promozione umana, sociale e professionale dello studente è un compito fondamentale della scuola. L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Termoli da tempo sostiene ogni iniziativa in questa direzione, volta a garantire ai suoi studenti il più ampio ventaglio di opportunità per migliorare lo sviluppo personale e per partecipare attivamente al mercato del lavoro, soprattutto grazie alla ricca e variegata offerta di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro presso importanti aziende locali e nazionali.

Questa offerta ora si arricchisce all’estero, coinvolgendo dieci studenti dell’Istituto Tecnico settore tecnologico, che sono stati selezionati da una commissione interna tra tutti i candidati delle classi quarte, in un progetto di mobilità internazionale co-finanziato dalla Commissione Europea e promosso dalla Provincia di Campobasso. Il progetto Erasmus+ WeAreSmart prevede lo svolgimento di tirocini formativi a Malta della durata di un mese, dal 15 giugno al 15 luglio 2019, e ha lo scopo di migliorare la formazione degli studenti, favorire la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo e rafforzare le competenze nella lingua inglese.

La ricaduta positiva del progetto sarà su tutta la scuola, oltre che sui partecipanti, che in futuro potranno reinvestire localmente le competenze acquisite in una realtà lavorativa diversa da quella del proprio Paese.