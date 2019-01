Sui rifiuti conferiti male arriverà il bollino adesivo di non conformità

TERMOLI. In data odierna, in una operazione congiunta con il corpo dei Vigili Locali si sono svolti dei sopralluoghi atti a verificare il corretto conferimento dei rifiuti. Si è provveduto a controllare le modalità di esposizione dei contenitori ed il rifiuto conferito al loro interno.

Le zone interessate dei sopralluoghi sono state il centro urbano (via Fratelli Brigida e traverse), Corso Nazionale e via Corsica (zona Artigianale).

Dai controlli effettuati si è rilevato che nei contenitori di tutte le Utenze Non Domestiche ispezionate erano presenti rifiuti non differenziati, pertanto non conformi.

Va sottolineato che la maggior parte delle Utenze Non Domestiche ispezionate, non erano in possesso di contenitori per il conferimento dei rifiuti, che invece avrebbero dovuto avere. Si sta procedendo a dotare tali utenze dei contenitori necessari alle loro esigenze. Inoltre, sarà necessario posizionarli in aree private ed esporli per lo svuotamento seguendo il calendario di raccolta.

Si coglie l’occasione per ribadire alcune semplici regole per effettuare una buona raccolta differenziata: rispettare il calendario di raccolta e l’orario di esposizione e conferire la tipologia di rifiuto nello specifico contenitore. In caso non vengano rispettate queste regole basilari, non sarà possibile effettuare lo svuotamento previsto che verrà comunicato tramite un avviso adesivo di non conformità.