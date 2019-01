Via delle Tamerici, parla la Rieco Sud: rifiuti gettati alla rinfusa

TERMOLI. Risposta ufficiale, dopo quella ufficiosa, da parte della Rieco Sud sul disservizio avvenuto in via delle Tamerici a Termoli.

«Mattinata dedicata a controlli ed ispezioni dei rifiuti con il coordinamento del corpo dei Vigili Urbani. In via delle Tamerici, si è rilevato la totale non conformità dei rifiuti conferiti all’interno dei contenitori, pertanto, questo ha compromesso il regolare svuotamento degli stessi.

Inoltre, si è constatato che su questa postazione di contenitori condominiali vengono abbandonati rifiuti di qualsiasi genere da persone non autorizzate.E’ stato, pertanto, necessario prendere dei provvedimenti affinché i contenitori possano essere utilizzati esclusivamente dalle utenze condominiali autorizzate. La postazione è stata tuttavia ripristinata».