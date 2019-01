TERMOLI. Differenziata, dal Comune invito all’impegno e alla collaborazione.

La società che gestisce il servizio di raccolta differenziata, Rieco Sud Scarl, ha evidenziato nella giornata di ieri 9 gennaio 2019 alcune criticità quali: il grande quantitativo di rifiuto secco indifferenziato prodotto dalla nostra città e il mancato rispetto del nuovo calendario dei rifiuti con esposizioni di mastelli e rifiuti nei giorni non indicati.

Il Comune di Termoli, con la consapevolezza che si tratta di un importante cambiamento per la città e che come ogni novità può generare dubbi, perplessità e destabilizzazione, oltre che naturalmente come spesso accade nelle fasi di avvio si generano possibili disguidi, invita tutti i cittadini alla collaborazione.

È necessario in questa prima fase del nuovo servizio avere più attenzione nello conferimento dei rifiuti già nella fase di differenziazione così da produrre meno rifiuto secco possibile, a tal fine si consiglia di scaricare l’app Junker (disponibile su Google Play) che, essendo calibrata sul calendario di raccolta del Comune di Termoli, ricorda giorno per giorno qual è il tipo di rifiuto da esporre, oltre ad avere un comodissimo sistema di identificazione dei rifiuti così da guidare l’utente.

Si invitano i cittadini, qualora non lo avessero già, a procurarsi il calendario cartaceo presso i punti distribuzione Rieco o presso l’Eco sportello sito al Comune di Termoli. Per chi non ha ricevuto a casa il plico informativo ed il calendario può scaricarlo online a questo indirizzo (http://www.differenziatermoli.it) mentre se si desidera ricevere il plico cartaceo a casa basta scrivere all’indirizzo info@commasrl.com indicando nominativo dell’intestatario utenza Tari e indirizzo completo.

In caso di qualsiasi dubbio o necessità si ricorda ai cittadini che è possibile rivolgersi anche al numero verde 800 688 712

La ditta Rieco Sud Scarl ha inoltre comunicato che sono iniziati i controlli e le segnalazioni di rifiuto non conforme per chiunque continui a non differenziare i rifiuti.

Inoltre ricorda che non potrà ritirare i rifiuti esposti nel giorno sbagliato poiché la raccolta viene effettuata con mezzi dedicati esclusivamente alla tipologia di materiale giornalmente prevista. Dopo le segnalazioni di non conformità si procederà con le sanzioni.

Pertanto l’invito da parte del Comune è quello a collaborare per avere una città più pulita e una società più civile.