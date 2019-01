Allerta neve, fiocchi verso le coste ma Termoli sarà risparmiata

TERMOLI. L'allerta meteo ha visto il ritorno della neve, ma non copiosa come la scorsa settimana, sia nel Sannio che nel Molise centrale. Ma quali sono le previsioni?

Per gli esperti di 3bmeteo.com «L'irruzione artica sull'Italia sta entrando nel vivo: raggiungerà il clou proprio a cavallo tra le giornate di giovedì e venerdì, riportando la neve fino a quote molto basse. I fiocchi nelle ultime ore sono tornati a imbiancare l'Appennino centro-meridionale fino in collina. Nel corso della giornata le precipitazioni proseguiranno sui settori adriatici e al Sud, intensificandosi dalla serata in particolare tra Marche, Abruzzo e Molise.

METEO VENERDI'. Le regioni adriatiche centro-meridionali saranno le zone più esposte, non solo al freddo ma anche all'instabilità. Precipitazioni diffuse sono attese nella prima parte del giorno dalle Marche alla Puglia garganica, con neve a tratti in pianura tra le province di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Teramo, Chieti e Pescara. Non escluso qualche fiocco fin sulle coste tra basse Marche e Abruzzo; dai 200-300 metri su Molise, alta Puglia e rilievi dell'Irpinia. Tempo più soleggiato altrove, ma ovunque piuttosto freddo.