Mancati ritiri, mastelli danneggiati e "scambi": Rieco...li

TERMOLI. Ancora conferme e segnalazioni rispetto alla start-up infelice della Rieco Sud a Termoli. A latere della pubblicazione di via Manzoni, un altro residente ci scrive, «Sull'articolo di oggi confermo in pieno. Vetro ieri non ritirato a tutti i dimoranti in questa lunga via. Inoltre molto spesso mastelli lanciati dopo essere stati svuotati, quindi rotti e anche a volta spariti. Per cui qualche spazzino deve essere sostituito con persone educate, professionali e ecosensibili». A Rio Vivo sono 9 giorni che non viene ritirato il vetro.

Poi, messaggerie bollenti, poiché c’è chi ha documentato un presunto scambio di rifiuti nella zona vicina alla stazione di servizio Rio Vivo dell’A14, in contrada Airino.

Su questo, invitiamo la Rieco Sud a spiegarci cosa sia accaduto.