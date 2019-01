Allerta neve, scuole chiuse in molti Comuni

TERMOLI. Peggiorano le condizioni meteo sul basso Molise e in generale su tutta la regione. A causa della presenza del ghiaccio e della neve, scuole chiuse oggi a Tavenna, Castelmauro, Morrone del Sannio e Ripabottoni. Stessa decisione anche a Bonefro, Santa Croce di Magliano, Montorio nei Frentani, San Giuliano di Puglia e Rotello. Niente lezioni anche a Larino, Guglionesi, Casacalenda, Mafalda, Acquaviva Collecroce, Montefalcone nel Sannio e Colletorto.

A Tavenna sospeso anche il servizio scuolabus.

In Molise alunni a casa anche a Campolieto e Agnone.

Queste sono le previsioni degli esperti del sito MeteoinMolise.com.

PREVISIONI venerdì: Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto in special modo sui Monti dei Frentani e provincia di Campobasso, alto Molise. Su queste aree possibilità di nevicate moderate, cielo più aperto tra isernino e venafrano. Al pomeriggio situazione che non muta di molto, con la provincia di Campobasso sempre ad essere maggiormente interessata da nuvolosità associata a moderati rovesci di neve anche fino quote prossime alla pianura sul basso Molise. Sempre tra pomeriggio e sera rovesci nevosi potrebbero interessare il capoluogo di regione. Temperature inverali, -6/-5 gradi in montagna, 0 gradi su Campobasso. Venti moderati da nord/nord-est, mari mossi.

PREVISIONI METEO sabato: Al mattino nuvolosità residua. Al pomeriggio netto miglioramento delle condizioni del tempo con ampie schiarite. Diffuse gelate in serata nottata. Temperature in ripresa.

METEO domenica: Mattinata di bel tempo. Estese gelate al primo mattino. Passaggio di nubi alte e sottili nel corso della giornata. In serata qualche nube in più sui contrafforti occidentali, bello sul resto della regione. Temperature ancora di qualche grado in aumento. Venti in rotazione da ovest.