Campomarino, c'è l'ordinanza per evitare la caduta degli alberi sui binari

CAMPOMARINO. Il sindaco di Campomarino Francesco Cammilleri ha emanato un'ordinanza finalizzata a ridurre al minimo i fattori di rischio per la circolazione ferroviaria causati da incendi e dalla caduta di alberi o rami, un pericolo concreto specialmente con l'approssimarsi della stagione invernale e i relativi fenomeni meteorologici.

Come si legge nell'ordinanza, viene ordinato a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Campomarino, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, e di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, di osservare scrupolosamente le distanze di sicurezza previste a norma di legge,in particolare alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive, dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria, nonché di ottemperare agli adempimenti di cui ai punti n.1e2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.