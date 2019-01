Raccolta differenziata, Rieco risponde alle domande dei ristoratori

TERMOLI. Si è svolto oggi pomeriggio l'incontro presieduto dalla ditta Rieco Sud e dell'amministrazione comunale con i ristoratori di Termoli. La ditta ha presentato il nuovo servizio di raccolta spiegando come differenziare i rifiuti e rispondendo a tutte le domande in merito al conferimento. Il prossimo incontro pubblico sarà oggi pomeriggio con i cittadini di Difesa Grande, alle ore 18 invece tutti i cittadini potranno partecipare all'incontro che si terrà nell'Auditorium di Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande. Seguiranno altri incontri per le diverse categorie, amministratori di condominio, commercianti, supermercati e cittadini in altre date e nei diversi quartieri, secondo il calendario indicato da Rieco Sud Scarl.