GUGLIONESI. Oggi, sabato 12 gennaio l'evento "Una seconda vita per l'albero di Natale" ha chiuso ufficialmente le manifestazioni natalizie organizzate dalle Associazioni e dal Comune di Guglionesi. Nonostante il freddo pungente di questa mattina, i volontari dell'associazione Ambiente Basso Molise e dell'Associazione di promozione sociale Mondo Nuovo hanno preso parte con entusiasmo alla piantumazione dei piccoli abeti utilizzati per addobbare il centro cittadino durante le feste natalizie appena trascorse: una seconda vita, dunque, per questi alberelli, che sono stati riconsegnati alla natura, nella zona dove sorge la tensostruttura del Palasport.

L'evento ha avuto il patrocinio del Comune di Guglionesi ed ha visto in prima linea il sindaco Mario Bellotti nell'attività di piantumazione degli alberi, in merito alla quale il primo cittadino ha dichiarato: «è stata un'iniziativa fortemente voluta da questa Amministrazione, che ha molto a cuore l'ambiente e si avvale della proficua collaborazione di Ambiente Basso Molise, con la quale sono state realizzate numerose iniziative; speriamo che questi alberi possano sopravvivere al trapianto».