Boccardi a porte aperte notte e giorno...

TERMOLI. Gli studenti, i docenti e il personale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi” di Termoli aspettano gli studenti di terza media e le loro famiglie per gli Open Day in programma domani, domenica 13 gennaio, e sabato 19 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 19:30, e per l’Open Night che consentirà di visitare la scuola mercoledì 23 gennaio dalle 19:00 alle 22:00.

Le famiglie dei giovani studenti, che in questi giorni dovranno scegliere il percorso futuro di studi dopo la licenza di terza media, riceveranno tutte le informazioni sull’offerta formativa e curriculare di una scuola che continua a caratterizzarsi per contenuti innovativi, metodologie didattiche avanzate, numerosi e interessanti progetti didattici, certificazioni linguistiche ed informatiche, sperimentazioni a livello europeo e per un ampio confronto internazionale.

I docenti presenteranno le specificità dei singoli percorsi scolastici, Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) con le articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” “Sistemi informativi aziendali” e “Amministrazione, Finanze e Marketing”.

Gli ospiti visiteranno inoltre i laboratori di Fisica, Chimica, Informatica, Lingue, la biblioteca, la palestra, e conosceranno da vicino le molteplici attività promosse dall’Istituto di istruzione superiore Boccardi: Giornale scolastico online (boccardi-tiberio.scuolalocale.it), ECDL – Patente europea del Computer, Certificazioni Linguistiche, Stage all’estero, Alternanza scuola-lavoro, Fisco in classe, Job Day – Giornata del Lavoro, Giochi sportivi a livello regionale e nazionale, Servizio hostess, Giornate della Sicurezza, Olimpiadi della Matematica, Erasmus plus, Intercultura, A Scuola di OpenCoesione, Laboratorio di Robotica, Laboratorio di chimica e scienze della terra e tanti altri ancora.

L’Istituto Boccardi in questi giorni sta già incontrando gli alunni delle terze medie offrendo loro micro lezioni laboratoriali e partecipate relative a: Pensiero computazionale e robotica educativa; Brand marketing; Educazione alla legalità e simulazione di un processo; Visita al borgo con alunni del Boccardi come guide turistiche, nelle tre lingue inglese, francese e spagnolo; Laboratori di scienze (settimana della Scienza).

L’IIS Boccardi è una scuola al passo con i cambiamenti che caratterizzano la nuova società digitale e aperta all’Europa per la crescita di un cittadino consapevole e attivo. Numerose sono state le mobilità ERASMUS+. Circa 100 studenti hanno avuto l’occasione di vistare posti come Malta, Spagna, Irlanda, Portogallo, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Romania partecipando a scambi culturali che hanno arricchito le loro conoscenze linguistiche e culturali.

Per conoscere l’offerta formativa del Boccardi è, intanto, possibile consultare il sito web www.iisboccarditiberio.gov.it e in particolare il piano dell’offerta formativa cliccando sulla voce chi siamo del sito.