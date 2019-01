Vaccini da rimborsare, la battaglia dell'Apam su scala nazionale

TERMOLI. Nel giorno del convegno sull’allergologia in sala consiliare abbiamo conosciuto anche l’Apam, l’associazione dei pazienti allergici del Molise. Una battaglia dell’Apam ha assunto carattere nazionale, riportata dall'Ansa e da alcune testate anche del Settentrione.

«Mi batterò affinché i vaccini desensibilizzati (antiallergici) tornino ad essere rimborsati dall'Asrem», Così l'avvocato Annibale Ciarniello di Termoli, legale dell'associazione "Pazienti allergici del Molise" (Apam) nonché consigliere comunale, commenta l'esclusione, da parte dell'azienda sanitaria molisana, del rimborso ai pazienti per l'acquisto di tali farmaci salvavita. In una lettera al Commissario ad acta alla Sanità e ai vertici dell'Asrem, l'associazione chiede un incontro urgente per individuare un percorso condiviso che conduca al riconoscimento della gratuità diretta o indiretta dell'immunoterapia specifica.

«Enorme è il disagio, soprattutto di natura economica, per le persone allergiche in Molise. L'immunoterapia specifica per allergeni inalatori e per veleno da imenotteri non sono prestazioni sanitarie che il nuovo Dpcm fa rientrare nei Lea - si legge - Attualmente in Italia non esiste una legge nazionale che regoli il rimborso del vaccino antiallergico. Ogni Regione ha provveduto a regolamentarsi in modo autonomo, pertanto c'è una situazione a 'macchia di leopardo'. In alcune realtà, tra cui il Molise, dall'adozione del Dpcm i pazienti sono tenuti al pagamento dell'intero costo del farmaco, in altre si applica la procedura di rimborso indiretto, in altre si paga una quota fissa del prezzo, mentre in Lombardia e Abruzzo il paziente ne ha diritto gratuitamente».