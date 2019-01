Differenziata, pienone all'incontro di Difesa Grande

TERMOLI. Si è tenuto ieri pomeriggio, il primo di una serie di incontri pubblici con i cittadini di Termoli.

Una sala gremita e finanche cittadini che hanno ascoltato in piedi il responsabile della comunicazione per Rieco Sud Scarl, Dario Buzzelli, che per oltre due ore ha spiegato come fare la raccolta differenziata. Anche con l'ausilio di slide e schede tecniche, Buzzelli ha illustrato nei dettagli le modalità di conferimento dei rifiuti e ribadito che una attenta raccolta differenziata genera pochissimo rifiuto secco residuo.

Moltissime le domande da parte del pubblico che ha riportato dubbi inerenti la raccolta differenziata nei condomini o riguardo il conferimento degli sfalci di potatura. La società Rieco SudScarl ha risposto ad ogni domanda risolvendo le diverse curiosità.

Il sindaco Angelo Sbrocca, presente all'incontro, ha ribadito al pubblico che il Comune, così come i cittadini, devono vigilare attentamente l'andamento di questa prima fase di avvio del nuovo servizio monitorando anche la ditta che gestisce la raccolta differenziata, ma allo stesso tempo devono avere comprensione perché ogni nuovo inizio può comportare dei disagi e soprattutto devono impegnarsi al massimo nel fare la differenziata. "La raccolta differenziata va fatta per obbligo di legge - ha detto il primo cittadino - e quanto più residuo indifferenziato produciamo, tanto più dobbiamo portarne in discarica, tanto più ognuno di noi paga. Per questo e per il bene della nostra città dobbiamo invertire questa tendenza e possiamo farlo. Basta solo un po' di attenzione da parte di tutti".

Il prossimo incontro pubblico ci sarà il 15 gennaio nella scuola media "Maria Brigida" alle 18.