Sanità: «Sindaci, maggioranza, minoranza muti!», insieme cittadini e associazioni

LARINO. Oggi, alle ore 17, è convocata l'assemblea di tutti i cittadini e delle associazioni del basso Molise presso l’agriturismo Sorgente di Luna. Ordine del giorno: aggiornamento per le attività intraprese e iniziative da porre in essere. La sanità del nostro territorio riguarda ognuno di noi, intervenite numerosi. L’iniziativa parte dalla battagliera realtà del Comitato Basso Molise per il Bene Comune.

«Quando finirà questa disastrosa sanità per il Basso Molise? Abbiamo concentrato tutte le nostre forze per portare avanti questa battaglia ma non siamo ancora stanchi!

Avremmo voluto che oltre ai liberi cittadini, che ci hanno sempre manifestato appoggio e sostegno, ci fossero anche i rappresentanti politici di ogni schieramento! Sindaci, maggioranza, minoranza... muti, ecco come sono stati!

La politica dovrebbe essere al servizio del popolo non al servizio di se stessa.

Il problema sanità, in questa terra, è ancora tabù!

Si manovrano troppi soldi, troppi "piaceri" si sono fatti e si fanno è per questo che vi sottraete a questa battaglia?

Bocche cucite ecco, vi hanno suturato!

È discordante parlare di crescita economica, sociale e culturale dei vostri comuni quando manca la materia prima. È come dire, ho tutto, ma manca la salute!

Chiediamo, imperterriti, che il commissario ad acta ed il sub commissario facciano presto un nuovo piano sanitario ascoltando, questa volta, non voi politici ma tutti noi, semplici cittadini!»