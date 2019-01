Previsioni meteo sulla prima parte della settimana

TERMOLI. Dopo una decina di giorni difficile, viste le condizioni meteo, comincia la terza settimana di gennaio, ecco le previsioni, realizzate da MeteoinMolise.com.

PREVISIONI lunedì: Al primissimo mattino cielo coperto su tutto il territorio regionale per nubi alte. A seguire instabilità con piovaschi sparsi specie su ovest Molise. Qualche goccia di pioggia anche sul Molise centrale con quota neve oltre i 1.200 metri. In serata, netto calo termico e copertura nuvolosa a tratti con fenomeni attesi su alto Molise e Molise centrale nevosi oltre i 600-800 metri. Temperature stazionarie la mattina, in moderata diminuzione dalla serata più marcata in montagna dove torneranno sottozero. Venti dapprima da ovest in mattinata in rotazione da nord-ovest dal pomeriggio anche molto forti.



PREVISIONI METEO martedì: Giornata che parte con il bel tempo. Estesi tratti ghiacciati al mattino. Bel tempo anche al pomeriggio. Venti freddi al mattino in attenuazione durante il corso della giornata e in rotazione da ovest sud-ovest in serata. Temperature sottozero in quota al primo mattino, fino a 5-6 gradi in collina, qualche grado in più sulla costa.

METEO mercoledì: Mattinata di bel tempo. Nel corso della giornata a causa di deboli correnti da ovest, della nuvolosità innocua si affaccerà sul Matese e sulla provincia di Isernia. Bel tempo sul resto della regione. Serata stabile. Temperature in leggero aumento.