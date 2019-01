Sacchi e mastelli, risponde la Rieco Sud

TERMOLI. Sulla polemica sollevata da un residente per la distribuzione di sacchi e mastelli, pubblicata nella sezione lettera al direttore, risponde la Rieco Sud Scarl.

«Si vuole sottolineare che nei punti di distribuzione vengono consegnati, gratuitamente, mastelli e sacchetti compostabili. Qualora non si volesse attendere il periodo di distribuzione previsto nella propria zona di residenza, si può eventualmente ritirare il materiale anche in altri punti di distribuzione (anche se sconsigliato poiché si rischierebbe di congestionare la fila) o in alternativa ritirare i sacchetti presso l’Eco-sportello in largo Martiri delle Foibe dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18, Probabilmente, dicerie ed incomprensioni hanno tratto in inganno alcune utenze che hanno mostrato avere informazioni errate».