TERMOLI. Dopo una opportuna pausa legata alle festività invernali, ritorna l'atteso video-editoriale di Nicola Montuori che apre la settimana ti attualità su Termolionline e in città.

L'approdo nel 2019 inevitabilmente conduce alla mente il prossimo rinnovo dell'amministrazione comunale, che vedrà i cittadini aventi diritti chiamati alle urne il 26 maggio assieme alle elezioni europee.

Un momento di analisi e riflessione, ma soprattutto di auspicio, brindando a un buon anno per tutti e per chi ci amministra e ci amministrerà. Ma anche a voi, lettori e cittadini. Ma non a tutti...