Colpo di coda del maltempo: nella notte tempesta di fulmini e neve nell'entroterra

TERMOLI. Colpo di coda del maltempo nella notte dalla costa al Sannio in Molise. Vere e proprie tempeste, con tuoni, lampi e fulmini si sono abbattute sulla nostra regione, con diversi fenomeni. A Termoli per la seconda volta in poche ore ha fatto la sua comparsa la grandine, anche se non in modo assai copioso, nell'entroterra, invece, è tornata la neve.

In particolare, viene segnalato da Montorio nei Frentani una fortissima tempesta di fulmini e neve la notte scorsa. In meno di un'ora, tra l'1.15 e le 2.00 si sono accumulati circa dieci centimetri di neve. Mancava l'energia elettrica in mezzo paese. Sono intervenuti gli spartineve della Provincia. Una cosa mai vista fino ad ora hanno riferito i residenti.

In Alto Molise la coltre bianca è più spessa.