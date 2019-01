Missionari di gioia, torna il Mago Flip per "creare" volontari clown di corsia

TERMOLI. Tra le realtà più dinamiche e simpatiche del territorio, i volontari dell’associazione Sorridere sempre Onlus organizzano sabato e domenica, dalle 9 alle 19, presso la sala conferenze della chiesa del Carmelo, a Termoli, un nuovo corso base intensivo per volontari clown di corsia.

«Se hai più di 16 anni e hai voglia di regalare sorrisi, ti aspettiamo», l’invito degli organizzatori.

Ancora una volta, protagonista il mitico Mago Flip, il MagaMondo, che guiderà i laboratori.

"Sorridere Sempre", presieduta ora da Katia Nestola, è il nome che si sono dati i membri dell'associazione termolese che dispensano serenità e divertimento a chi, di motivi per esternare questi sentimenti ne ha pochi perché costretti in un letto di ospedale afflitti da malattie più o meno gravi.

La loro opera è rivolta soprattutto ai piccoli infermi e bisogna dire che dagli albori di Putch Adams, il dottore che inventò questo efficace tipo di terapia, tanta strada è stata percorsa in questo senso e le associazioni di volontari Onlus si moltiplicano a vista d'occhio non solo nella nostra regione, ma in tutta Italia e all'estero a dimostrazione che il sorriso e momenti di gioia genuina a volte fanno più effetto di un farmaco. Ci siamo fatti spiegare dal presidente dell'Associazione termolese Alessio Lucci in arte il Clown Grisù, in una video intervista, gli scopi e le finalità dell'Associazione: "Sorridere Sempre Onlus è un'associazione di volontari che nasce il 17 gennaio 2012 dal desiderio di un gruppo di amici di donare sorrisi e momenti di svago a chiunque ne avesse bisogno. Siamo volontari che dedicano il proprio tempo al servizio di volontariato.

Tutte le settimane offriamo incontri di Clownterapia ai bimbi della pediatria del presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli e ai degenti dei vari reparti dell'ospedale. Cerchiamo, inoltre, di portare un po' di allegria nelle "case famiglia", nel Centro Socio-Educativo di Santa Croce di Magliano, nelle piazze e nelle case di riposo! In tutte le attività che svolgiamo cerchiamo di coinvolgere le persone che incontriamo con fantastiche magie, bolle di sapone, sputa fuoco, trucca bimbi, bans e palloncini colorati. Tutti possono partecipare e iscriversi all'Associazione Sorridere Sempre Onlus per dare attivamente il proprio contributo". La loro è una missione e non a caso si definiscono Missionari di Gioia.