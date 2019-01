“Dedicato ai martiri dell’Olocausto”, sinergia tra l'associazione Apolonia e il Majorana

TERMOLI. Importante sinergia quella realizzata tra i promotori dell’associazione Italo-Polacca “Apolonia” e l’Iiss Ettore Majorana di Termoli.

In occasione del mese dedicato alla Shoah, che culmina il 27 gennaio con la Giornata della Memoria, i ragazzi della scuola di via Palermo hanno collaborato con l’associazione per mettere a punto l’organizzazione di un doppio evento, programmato venerdì e sabato, con la proiezione di un film documentario unito all'esecuzione dal vivo del brano originale “Dedicato ai martiri dell’Olocausto” composto dal M° Domenico Lombardi con soprano Gabriella Febo, seguito dalla mostra fotografica e dalla presentazione del libro "Al termine del binario: Auschwitz" di Aldo Navoni e Federica Pozzi.

L'evento è indirizzato soprattutto agli studenti perché coglie il valore storico-sociale del racconto e della testimonianza per la comprensione degli avvenimenti accaduti durante la seconda guerra mondiale. La manifestazione è una viva lezione di storia per la formazione e la crescita del capitale umano. Da qui il nostro impegno nel portare nelle scuole molisane, ai genitori, alle famiglie un momento di riflessione e di dibattito autentico su un passato terribile che non bisogna dimenticare proprio perché non deve mai ripetersi una simile tragedia.

L’incontro pubblico, dopo quello riservato agli studenti, nella mattina di giovedì, è per venerdì alle 17, al cinema Sant’Antonio.

L'associazione Apolonia, per voce della sua presidente Dagmara Sobolewska, ringrazia in particolare il professor Antonio Mucciaccio e gli allievi Luca Di Tanna e Carmine Grifone.