De Michele: «Altro che terrorista, Cesare Battisti è un delinquente comune»

TERMOLI. Forse la vittoria dello Stato dopo quasi 40 anni di latitanza all’Estero meritava sicuramente un’amplificazione mediatica, ma non corra il rischio di far diventare un ergastolano simbolo di qualcosa che non era.

Parliamo di Cesare Battisti, che è stato rimpatriato ieri dalla Bolivia, dopo l’arresto eseguito su mandato di cattura internazionale dall’Interpol.

Un criminale con un nome identico a quello di un padre della Patria, a cui anche Termoli ha intitolato una delle sue vie centrali, nella città ottocentesca, ma che di romantico non ha nulla.

Proprio per non gettare fumo negli occhi, nel corso di un dibattito social, l’avvocato Antonio De Michele, consigliere al Cnf, ha chiarito la questione.

«Ma quale terrorista? Cesare Battisti è stato un delinquente comune, tanto che il suo primo arresto, per rapina, risale a quando aveva 18 anni. Non solo, ma prima di conoscere in carcere Arrigo Cavallina, era stato in carcere anche per un sequestro di persona. In definitiva un delinquente comune, che è riuscito ad ammantare la propria delinquenza con il mantello del terrorismo politico.

Di politico negli atti delinquenziali di Battisti c’è stato poco o nulla, se non il tentativo di coprire il profilo criminale con evocazioni prese in prestito da chi ha ritenuto di fornirgliele, senza motivo.

Il terrorista, a modo suo, è un idealista. Terroristi furono coloro che ebbero a uccidere Moro, che uccisero Bachelet, coloro che uccisero Croce. Le vittime del terrorismo, rappresentavano, certamente a torto, il potere da abbattere. Negli atti criminali di Battisti l’idealismo è stato sempre assente. Di criminale c’è stato infine l’utilizzo dell’aggettivo che costituiva la parola finale del l’acronimo Pac (Proletari armati per il comunismo).

Ribadisco. Per me Battisti è stato un delinquente comune, che è riuscito ad ammantare i suoi atti delinquenziali con l’alone del terrorismo, anche grazie ad una sinistra salottiera. Il Pci, non ha mai supportato e nemmeno sopportato soggetti come Battisti. Non va dimenticato che al momento del rapimento di Moro il Pci si è opposto ad ogni trattativa, con i sequestratori, proprio per non dare legittimazione al terrorismo. Continuo a credere, anche perché quegli anni li ho vissuti presa diretta, che la sinistra storica, incarnata dal Pci, ha contribuito alla sconfitta del terrorismo, contro il quale ha fatto terra bruciata».