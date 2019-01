Fermo pesca a fine luglio e meno uscite durante l'anno, «Non ci stiamo»

TERMOLI. Dopo la rassicurazione arrivata a fine dicembre sul fermo pesca 2018, si cominciano a ipotizzare anche le date della sospensione dell’attività di Pesca per l’estate 2019, e per quanto è venuto fuori, siamo certi che la marineria termolese e del Medio Adriatico darà battaglia. L’Agci Agrital ha reso noto questa indiscrezione, divulgandola ai responsabili regionali delle Associazioni Aci Pesca.

«Cari amici, queste le proposte di fermo avanzate dalla DG Pesca del Mipaaft nel corso della riunione (tenuta venerdì 11 gennaio) del tavolo pesca. A breve è prevista un'altra convocazione per arrivare il più rapidamente possibile alla definizione del calendario di pesca per lo strascico per il 2019. Sono previste le indennità Feamp per le imprese e le misure di sostegno per gli equipaggi»: la proposta prevede una sosta consecutiva di 30 giorni, non più di 42, dunque, per l’intero mare Adriatico: da Trieste a Bari, dal 29 luglio al 27 agosto. Per gli altri compartimenti marittimi, da Brindisi a Roma (9 settembre-8 ottobre) e da Livorno a Imperia (dal 30 settembre al 29 ottobre).

Ulteriori giorni si aggiungerebbero per distinzioni di Gsa e segmenti, tra i 7 e i 18 giorni.

Intanto, il Ministero ha reso nota la modifica del piano finanziario del Programma operativo Feamp Italia 2014/2020 (18A08451) (GU n.3 del 4-1-2019) «Con decreto direttoriale n. 22823 del 22 novembre 2018, registrato dall'organo di controllo al numero 672 in data 3 dicembre 2018, a seguito della modifica del Programma operativo Feamp 2014/2020 approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018, è stato rimodulato il piano finanziario del Programma operativo Feamp Italia 2014/2020. Il testo integrale del provvedimento ed il relativo allegato sono consultabili sul sito www.politicheagricole.it».

Le ultime novità sono state commentate da Domenico Guidotti, della Federcoopesca: «i piani di gestione del fermo pesca sono scaduti e Bruxelles ci ha chiesto di presentare altri piani di gestione per la pesca a strascico e ridurre le giornate di pesca dal Ministero: è arrivata la proposta che oltre i 30 giorni di fermo e le giornate aggiuntive nelle 10 settimane di ridurre del 5% nel 2019 e del 10% nel 2020; noi su questo non siamo d’accordo perché la riduzione della flotta già c’è stata, visto che ci sono state molte demolizioni, lo sforzo di pesca comunque è stato ridotto, si parla di un numero consistente di operatori che sono usciti fuori, quindi un ulteriore fermo di pesca per noi diventa difficile e difficile mantenere una impresa. La marineria termolese ha una sua realtà economica che è la seconda azienda come numero di occupanti in regione e ridurre ancora di più lo sforzo di pesca dove ci sono dall’altra parte dell’Adriatico i croati che pescano tutti i giorni anche il sabato e la domenica con i nostri mercati che si riempiono di pesce estero quindi la riduzione non siamo per la riduzione dello sforzo di pesca che deve essere fatto per le imprese ma non con i diktat del Ministero.Mancano all’appello finanziamenti per il fermo pesca del 2016 che è un altro problema grosso non viene pagato il 2017 figuriamoci il 2018 ed è ferma la cassa integrazione per i marittimi, quindi anche su questo dal Ministero ci siamo fatti sentire e sembra che ha promesso che dall’anno prossimo pagheranno di anno in anno. Una delle proposte che avanziamo è l’anticipazione del fermo che non deve essere fatto ad agosto e soprattutto le ulteriori giornate di fermo devono essere retribuite ma devono essere decise dal pescatore e dall’impresa perché sono loro che sanno quando è il momento di pescare e quando non lo è senza essere imposto dall’alto. Il fermo pesca non è utile a livello biologico ma oggi Bruxelles chiede una piccola riduzione dello sforzo di pesca con cui siamo d’accordo ma deve essere deciso dalle imprese e non imposto dall’alto».

Nel frattempo, l’Alleanza Cooperative Italiane della pesca ribadisce che «La sostenibilità ambientale della pesca in Mediterraneo non può prescindere dalla sostenibilità sociale ed economica. La politica di riduzione dello sforzo di pesca della Commissione europea si concentra sulla riduzione dei giorni di pesca annui, trascurando gli impatti sulle imprese e sull’occupazione. Il pagamento del fermo 2018 deve avvenire senza se e senza ma. Esprimiamo totale dissenso sull’approccio che la Commissione europea continua a perseguire per il raggiungimento dell’obiettivo, pur condiviso, della piena sostenibilità della pesca in Mediterraneo». Questo il messaggio delle tre Associazioni Cooperative della Pesca dell’Alleanza (AGCI Agrital, FedAgri Pesca, Legacoop Agroalimentare Dipartimento Pesca) riunitesi in Giunta Unitaria a Roma, presso il Palazzo della Cooperazione. Un approccio inaccettabile quello di Bruxelles, così come risulta chiaro sia dalle condizioni poste per l’approvazione dei Piani di Gestione italiani per le risorse demersali 2018-2020, sia dalla proposta del Piano di Gestione Multiannuale per le risorse demersali per il Mediterraneo Occidentale, in questi giorni all’esame del Consiglio e della Commissione pesca del Parlamento europeo. L’azione della Commissione, infatti, appare principalmente concentrata e limitata alla riduzione dello sforzo di pesca sulla componente attività, e quindi sui giorni di pesca annui – che secondo l’Alleanza andrebbero riportati ad ore di attività per cogliere le diverse specificità e consuetudini operative – trascurando gli impatti economici e sociali di questa politica sulle imprese e sull’occupazione. Pur apprezzando gli sforzi del Mipaaft per limitare i danni attraverso la prospettata adozione di livelli di flessibilità tali da rendere più gestibili le misure, in attesa di conoscere i dettagli dei Piani di Gestione italiani e le ricadute per segmento di flotta nelle diverse Gsa, il Coordinamento Pesca dell’Alleanza delle cooperative italiane afferma “la propria decisa contrarietà su qualsiasi formula che da Bruxelles si intenderebbe imporre condizionando con essa la possibilità di utilizzare i fondi Feamp per il pagamento delle indennità del fermo temporaneo, a cui le cooperative aderenti sono pronte a rinunciare per poter definire misure più gestibili in grado di garantire la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica della pesca. Tra queste, l’Alleanza si dichiara favorevole e disponibile a sviluppare ulteriori iniziative di chiusure spazio-temporali nelle aree sensibili (da estendere anche alla pesca ricreativa in particolare nei fermi temporanei e nelle aree protette) che tengano conto delle diverse zone già precluse alle attività, e per l’aumento della selettività degli attrezzi di cattura. In questo quadro, l’Alleanza afferma con forza che il pagamento del fermo 2018 già effettuato vada comunque corrisposto alle imprese rispettando l’impegno politico assunto con il relativo Decreto.

A latere,«Siamo contenti che in Europa ci sia ancora qualcuno che pensa alle imprese ittiche ed ai pescatori, ma rimangono ancora aperte le problematiche riguardanti i tassi di riduzione annua dell’attività in mare, la limitazione delle ore giornaliere settimanali, la definizione di giornata di pesca. Alla fine ha prevalso la ragionevolezza, ma siamo ancora in un mare in tempesta», commentano dal Coordinamento pesca dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, dopo la votazione in Commissione pesca del Parlamento europeo sul “dossier Wes Med”, una proposta di regolamento che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale. «Pur contestando l’approccio proposto dalla CE, orientato essenzialmente alla riduzione dell’attività in mare, apprezziamo che in Commissione pesca non siano passate le proposte più penalizzanti in materia di zone di chiusura e quote. Rimangono comunque ancora aperte le problematiche riguardanti i tassi di riduzione annua dell’attività in mare, la limitazione delle ore giornaliere settimanali, la definizione di “giornata di pesca”. Nelle ultime ore – ribadisce il Coordinamento pesca dell’Alleanza – abbiamo assistito a forti pressioni da parte di movimenti che ancora si ostinano a non capire che a fronte di una doverosa tutela degli stock ittici è necessaria una altrettanto doverosa tutela degli equilibri socio-economici. Siamo contenti che in Europa ci sia ancora qualcuno che pensa alle imprese ittiche ed ai pescatori». La relatrice Clara Aguilera Garcia ha ottenuto il mandato per negoziare il dossier in Trilogo. Ora quindi la palla passa anche al Consiglio dei ministri Ue. «I pescatori mediterranei hanno più volte manifestato in maniera unanime le loro istanze ai rispettivi Governi. Ci aspettiamo un segnale di attenzione che siamo sicuri non mancherà».