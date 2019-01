Verde urbano, da febbraio sarà a cura del consorzio Stabile Terra

TERMOLI. Non c’è pace per le procedure di appalto nella Pubblica amministrazione. Le gare per l’affidamento dei servizi pubblici essenziali o di fornitura immancabilmente finiscono per essere impugnate al Tar. Come avvenuto per cimitero, tunnel, raccolta differenziata e servizi sociali, anche sul mantenimento e la cura del verde è stato sollevato un contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi del capoluogo. Attualmente il servizio è ancora in carico alla Dr Multiservice srl di Guglionesi, in regime di prorogatio dal 2014. «Con determinazione dirigenziale n. 5 del 03.01.2018 è stata approvata la documentazione di gara relativa alla prestazione del nuovo “Servizio di manutenzione del verde pubblico della Città di Termoli”, ed è stata indetta la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta. I lavori della Commissione di gara si sono conclusi in data 05.10.2018 con contestuale formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del secondo classificato Consorzio Stabile Terra, che è stata successivamente impugnata dal primo classificato escluso, nonché gestore uscente, Dr Multiservice srl, innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, per cui è attualmente pendente la causa iscritta al N. Reg. 376/2018. La gestione venne prorogata fino a fine anno, ovviamente alla Multiservice.

Con ordinanza pubblicata il 20.12.2018 il Tar Molise, pronunciandosi sulla richiesta di sospensione cautelare degli atti di gara, ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente appaiano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, la cui udienza pubblica è stata fissata al 23 gennaio prossimo. Si è comunicato l’avvio dell’esecuzione anticipata del nuovo appalto a favore del nuovo aggiudicatario Consorzio Stabile Terra a partire dal primo gennaio. Ma il Consorzio Stabile Terra, pur dichiarandosi pronto ad assumere il servizio in via anticipata, ha opposto l’omessa acquisizione, da parte del gestore uscente, dell’elenco nominativo del personale con le occorrenti specificazioni, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto relativi alla cosiddetta clausola sociale. In definitiva, ora l’appalto del nuovo gestore partirà dal primo febbraio prossimo.