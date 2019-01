Via Corsica, lavori al sistema fognario

TERMOLI. Sono iniziati ieri 14 gennaio 2019 i lavori di miglioramento e potenziamento del sistema fognario in via Corsica.

I lavori, che prevedono anche il miglioramento del collettamento e del sistema depurativo avranno una durata prevista di 180 giorni e, così come nell’ordinanza n. 5 del 14 gennaio 2019 a firma del dirigente dell’VIII Settore Vito Tenore, per tutta la durata dei lavori vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 00.00 alle 24.00 per tutti i veicoli e la sospensione temporanea della circolazione veicolare – divieto di transito - strada chiusa – direzione obbligatoria a destra e/o sinistra lato mare del tratto di via Corsica compreso tra la rotatoria con via Egadi e la rotatoria con viale Marinai d’Italia/ via Tremiti con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento.