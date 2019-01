Altro che incontri con la cittadinanza, ci vuole la roncola!

TERMOLI. Quanti giorni fa c’è stato l’incontro, peraltro affollato, coi residenti del quartiere Difesa Grande e dintorni sulla raccolta differenziata e l’igiene urbana cittadina a Termoli?

Beh, la risposta è semplice: sabato 13 gennaio.

È servito a qualcosa?

A giudicare dallo scempio che abbiamo scovato oggi in un terreno adiacente a via dei Pruni, crediamo proprio di no.

Spesso abbiamo rinvenuto, segnalato, maledetto quegli abbandoni di rifiuti ingombranti tra arredi ed elettrodomestici, accanto ai cassonetti della differenziata o peggio ancora liberamente, di rado ci è capitato un trasloco completo di sanitari e salotto.

Ora è accaduto anche questo e non possiamo che biasimare l’autore di un simile comportamento, peraltro perpetrato su un fondo che si trova circondato da palazzi.

C’è chi nel quartiere lamenta l’assenza di spazi attrezzati, chissà se il protagonista dello scempio volesse realizzare uno spazio di svago e relax nella zona.

Ironia a parte, c’è solo da video-sorvegliare e bastonare, chi prende a schiaffi decoro urbano e immagine della città di Termoli, che sia centro, lungomare o periferia non conta.

Invochiamo interventi mirati da Rieco Sud, Comune e Polizia municipale affinché si stanino e si puniscano coloro che sfregiano le norme civili di convivenza urbana.