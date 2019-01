​Il passaggio dal Pc agli smartphone: come sono cambiate le abitudini degli utenti​

TERMOLI. La tecnologia ha attraversato una piccola ma significativa rivoluzione digitale, che ci ha portati a riconsiderare strumenti come Pc fisso, laptop e console. Non è un caso se anche i principali produttori di giochi di tipo arcade, stanno pensando a come sostituire le console con strumenti ibridi, cioè a mezza strada tra uno smartphone touch screen e una console di tipo classico. La soluzione più ovvia per il momento è stata rappresentata dal lancio in pompa magna della Nintendo Switch, a cui potrebbe seguire verso la fine del 2019 una nuova versione esclusivamente portatile, cosa che ovviamente ha fatto drizzare le orecchie anche ai competitor di maggiore spessore come i produttori di PS4 e della Xbox One.

Tutto questo per evidenziare come già nell’arco di pochi anni uno strumento possa divenire obsoleto e desueto, rispetto alla sua programmazione e commercializzazione. Inutile quindi puntare ancora su dispositivi fisici fissi, come PC e laptop, visto che è scattata l’era dei convertibili, tablet, ma principalmente di nuovi smartphone capacitivi con cui ci interfacciamo quotidianamente per fare ogni tipo di operazione: dal pagare le bollette di casa, all’home banking, dal consultare una mappa, se ci troviamo fuori città, ai servizi taxi, senza escludere i percorsi in bici, skate o con qualsiasi mezzo di locomozione utile per muoversi al meglio nei complessi urbani. Vivere oggi la città vuol dire anche disporre al meglio di uno smartphone, che possa darci soluzioni alternative e mappe per facilitare la nostra quotidianità.



Una quotidianità dove lo stress e la tensione nervosa si acuiscono e necessitano quindi di svago, relax e divertimento. Per questo motivo i principali produttori di giochi online e di casinò digitali hanno deciso di puntare sulle app al fine di offrire ai propri utenti, la possibilità di giocare da qualsiasi posto e in qualunque momento. Lo smartphone è ormai lo strumento indispensabile e irrinunciabile, sia per chi vive in città, sia per chi si sposta in piccoli centri, specialmente durante gli spostamenti più lunghi, spesso fornisce soluzioni che vanno ben oltre il semplice concetto di telefonino evoluto.

Attraverso uno smartphone la gente segue ormai le proprie serie tv preferite, fa la spesa, monitora le utenze domestiche, ecco perché secondo le ultime stime entro il 2022, il traffico dati che sarà gestito su rete mobile, triplicherà e non ci saranno più confronti con chi utilizza invece un PC fisso o uno portatile. Già i dati legati alle attrattive come casino online indicano come il traffico si sia spostato sempre più su questo tipo di device, sia per le realtà emergenti sia per siti come quello di Starcasinò uno dei principali portali per il gioco presenti nel nostro Paese. Stando alle stime più recenti i dati del gioco online indicano come almeno 3 utenti su 5 abbiano scelto di giocare direttamente da smartphone, negli ultimi 18 mesi. Una cifra che è quasi raddoppiata se andiamo a considerare i dati del 2015-2016.