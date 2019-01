Salotto dismesso in via dei Pruni, Rieco Sud si scusa: non siamo passati

TERMOLI. Salotto dismesso in via dei Pruni, l’articolo di denuncia pubblicato ieri ha fatto sbucare fuori le responsabilità della Rieco Sud scarl, che pur avendo fissato un appuntamento per il ritiro degli ingombranti per lunedì 14 gennaio, ha disatteso l’impegno, lasciando l’intero arredo giacere nei pressi dei contenitori della raccolta differenziata.

A uscire allo scoperto, sentitosi additato senza motivo, è stato il proprietario del soggiorno, «abito proprio di fronte a quel bel divano adagiato in quel terreno di fronte al mio palazzo! Il giorno sabato 12 alle ore 9.55 abbiamo contattato la società Rieco per il ritiro del divano "incriminato" dicendoci che il ritiro sarebbe stato effettuato il giorno lunedì 14 (orario variabile), questa società "serissima" o per il brutto tempo o perché non gliene teneva ha pensato bene di non passare più, puntualmente abbiamo richiamato e ci vuole all'incirca una settimana per venirselo a prendere! Se proprio vuole contatti la Rieco e chieda spiegazioni inerenti al fatto perché a me non me ne hanno date... m'hanno solo rinviato il ritiro.

Siamo una famiglia corretta e soprattutto civile, odiamo il degrado e rispettiamo l'ambiente.

Mi hanno detto di metterlo su strada o meglio portarlo fuori... Non mi hanno specificato dove! Ho supposto io che sarebbe stato meno ingombrante e fastidioso poggiarlo a bordo del terreno. Abbiamo comunicato anche le misure del divano e ci hanno detto di metterlo in strada. Sulla carreggiata ci sembrava davvero poco opportuno, sul marciapiede idem, quindi?»

Questa la testimonianza del conferente, la Rieco, a cui ieri sera stessa abbiamo chiesto lumi ha ammesso l’inadempienza.

«Effettivamente la prenotazione è stata presa, così come ha detto l'utente. Abbiamo avuto un problema tecnico con l'applicativo che utilizziamo per le prenotazioni, in sostanza non risultava. Ci scusiamo con l'utente per il disservizio, in giornata il divano verrà rimosso. Noi ritiriamo al massimo tre pezzi alla volta da esporre sul suolo pubblico la sera prima. Non c'è nulla di sconcertante, funziona così in tutta Italia, del resto il regolamento comunale parla chiaro: gli ingombranti possono giacere sul suolo pubblico per 24 ore dal ritiro. L'utente non ha fatto nulla di sbagliato, anzi, si è premurato di non ingombrare il marciapiede, il disagio è stato creato da noi che non abbiamo ritirato nei tempi previsti».

Questo è quanto avvenuto, il casus belli si è determinato sia per il disservizio evidente, se non fossimo intervenuti noi e nell’auspicio che davvero oggi il salotto sarà ritirato, sarebbero trascorsi 8 giorni con quel lascito in bella evidenza, sia perché quel terreno troppo spesso viene usato in modo selvaggio, con o senza ritiro degli ingombranti. Basti vedere anche i sanitari adagiati accanto al divano, certo non comunicati alla Rieco Sud.

Noi suggeriamo di trovare una modalità più efficace per il ritiro di pezzi così voluminosi, magari con appuntamenti ad hoc e puntualità oraria. Altrimenti sarebbe sempre un simil Far-West, che il disguidi ha testimoniato.