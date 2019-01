TERMOLI. Si è tenuto ieri sera un nuovo incontro presso l'auditorium della Scuola Maria Brigida di Termoli tra i vertici della Rieco, la nuova ditta preposta alla raccolta dei rifiuti in città, e i cittadini per spiegare come avverrà la nuova pratica differenziata e la calendarizzazione della stessa.

Sia il direttore della ditta, Francesco De Stefano, che il responsabile della comunicazione Dario Buzzelli, hanno risposto in modo molto esaustivo ai vari quesiti posti dai cittadini.

Bisogna dare tempo alla ditta per potersi integrare nella nuova realtà cittadina, ma sono soprattutto i cittadini che devono collaborare rispettando e praticando la raccolta dei rifiuti nei modi e giorni specifici indicati dalla Rieco.