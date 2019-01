Blutec in sciopero, si ferma anche la Sevel

ATESSA. Sospesa l'attività lavorativa alla Sevel per il secondo turno di oggi, 16 gennaio 2019, a causa della mancanza di fornitura da parte della Blutec, dovuta a uno sciopero che i lavoratori dell'azienda hanno indetto per la mancata erogazione degli stipendi e dei buoni pasto ai dipendenti, come confermato anche da un comunicato del sindacato in cui si legge: "Si dichiara sciopero a oltranza a partire da oggi 15 gennaio 2019 dalle ore 23 du tutti i turni lavorativi, fino a quando non avremo l'evidenza dei bonifici sia degli stipendi che dei buoni pasto."