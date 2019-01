Carresi, presentato a Toma il progetto sicurezza

CAMPOBASSO. Circa un'ora e mezza di lavoro, tanto é durato l'incontro di questa mattina in Regione con il Presidente Toma. Al Governatore è stato presentato il progetto pilota di messa in sicurezza dei percorsi relativi alle Carresi. Un lavoro superlativo, realizzato dall'Architetto Michele De Santis. Uno studio approfondito e scientifico che, partendo dalle osservazioni formulate lo scorso anno dalle varie Commissioni, ha preso in esame palmo a palmo il percorso e le criticità del tracciato più complesso, quello di San Martino in Pensilis.

Ogni criticità, interferenza e ostacolo è stata brillantemente affrontata e superata dal lavoro di De Santis e dei suoi collaboratori.

Il Presidente Toma ha riconfermato l'impegno della Regione per l'acquisto dei manufatti, che poi saranno necessari a mettere in sicurezza tutti i percorsi di tutti i paesi. Per discrezione non anticipo ora la cifra ma posso dire già che si tratta di una somma molto importante. Questi sono fatti concreti che ci portano verso la soluzione dei problemi che le Carresi vivono. Noi siamo pronti per la riunione di venerdì prossimo in Prefettura.

Il presidente dell'associazione Unione Carresi, Pasquale Di Bello